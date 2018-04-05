Глава управы района Марьино Вадим Чернышов проведет встречу с жителями 18 апреля

На базе школы №1566 «Марьинская школа памяти Героев Сталинградской битвы» 18 апреля глава управы района Марьино Вадим Чернышов проведет встречу с жителями.

Как отметили в организационном отделе управы района Марьино, тема встречи — «О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан».

— Встреча начнется в 19.00. За полчаса до ее начала, в 18.30, будет организован прием граждан представителями районных служб, — пояснили в орготделе.

Диалог с властью пройдет по адресу: Мячковский бульвар, д. 18, корп. 3. Вход свободный. (то)