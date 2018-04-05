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Хозяевам тонущих домов заплатят не больше 50 тысяч рублей
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Хозяевам тонущих домов заплатят не больше 50 тысяч рублей 

v1.ru 50 минут назад
Фото: v1.ru
Жители затопленных домов в Волгоградской области могут рассчитывать максимум на 50 тысяч рублей из областного бюджета.
— Сотрудники соцзащиты вместе с районными администрациями начали осматривать пострадавшие от потопа дома, — рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области. — Комиссии работают в Урюпинском, Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах.
Жителям затопленных домов пообещали восстановить утонувшие документы и оформить пакет бумаг на получение компенсаций.
— Пострадавшие от потопа получат до 50 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Хозяева утонувших домов сочли сумму смешной.
— Вода затопила не только бытовую технику. Она ведь добралась до котла. Из-за нее пострадали животные, — делится жительница Кумылженского района Татьяна Остапова. — Восстановить дом и хозяйство на эти деньги нам не удастся. Скорее всего, будем лезть в долги и помогать соседям всем миром.
По словам местных сельчан, ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей в каждом случае. У большинства людей паводком уничтожены запасы еды и хозяйства — погиб скот и птица, затоплены теплицы. Жилища, в которые зашла вода, требуют обязательного ремонта.
V1.ru ведет третий онлайн-репортаж, в котором собирает всю самую оперативную информацию о страшном потопе, накрывшем Волгоградскую область.
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