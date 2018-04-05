Хозяевам тонущих домов заплатят не больше 50 тысяч рублей

Жители затопленных домов в Волгоградской области могут рассчитывать максимум на 50 тысяч рублей из областного бюджета.

— Сотрудники соцзащиты вместе с районными администрациями начали осматривать пострадавшие от потопа дома, — рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области. — Комиссии работают в Урюпинском , Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах.

Жителям затопленных домов пообещали восстановить утонувшие документы и оформить пакет бумаг на получение компенсаций.

— Пострадавшие от потопа получат до 50 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Хозяева утонувших домов сочли сумму смешной.

— Вода затопила не только бытовую технику. Она ведь добралась до котла. Из-за нее пострадали животные, — делится жительница Кумылженского района Татьяна Остапова. — Восстановить дом и хозяйство на эти деньги нам не удастся. Скорее всего, будем лезть в долги и помогать соседям всем миром.

По словам местных сельчан, ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей в каждом случае. У большинства людей паводком уничтожены запасы еды и хозяйства — погиб скот и птица, затоплены теплицы. Жилища, в которые зашла вода, требуют обязательного ремонта.