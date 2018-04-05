Жильцы дома, с которого на ребенка упала глыба льда: «Снега на крыше было много, вода текла в квартиры»

После трагедии на Маршала Рыбалко, 111, где на грудного ребенка упала глыба льда, 59.ru приехал и пообщался с жильцами дома. 5 апреля в подъезде, у которого и произошел несчастный случай, работала бригада из УК «Гарант». Они приваривали к окнам межэтажные решетки. Один из рабочих объяснил, что снег упал на ребенка с козырька балкона.

— Сами жильцы обязаны чистить свои козырьки. Они еще и неправильно их устанавливают. Козырек должен быть прямой, а не под углом, — сообщил 59.ru рабочий. — Иначе скопившийся снег соскальзывает с него. Самовольно сделали козырьки.

В подъезде, у которого случилась трагедия, рабочие УК приваривают междуэтажные решетки, которые нужно устанавливать в рамках безопасности

Мы поднялись на верхние этажи. Житель четвертого этажа Евгений рассказал, что снег убрали с крыши только после ЧП на следующий день.

— Приехали утром, начали работать, — сообщил Евгений. — Свой козырек я сам всегда простукиваю, чтобы снег там не лежал.

Другой житель с пятого этажа сообщил, что после трагедии по всем домам в округе повесили объявления, что козырьки балконов обязаны чистить жильцы.

— Нашу крышу почистили на следующий день после трагедии. Снега так много, что через крышу вода протекает в мою квартиру, на потолки в подъезде, — пояснил мужчина и показал разводы на потолке.

В подъезде висит такое объявление, к сожалению, здесь стали делать закладки наркотиков, жильцы обеспокоены

К подъездам дома сложно подойти. На тротуаре огромная лужа, ливневка не справляется. Пока мы общались с жильцами, с соседнего дома начали скидывать снег. Большие куски льда летели прямо на пешеходную дорожку, по которой шли люди. Оградительных ленточек не было. Все с крыши сбрасывали в такую же огромную лужу, грязные брызги летели на пешеходов.

У соседнего дома рабочие чистят крышу от снега

Куски снега и льда, которые сбрасывают с крыши, летят прямо на тротуар в лужи, люди уворачиваются от брызг

— Сейчас спешно чистят и другие крыши, — пояснили жильцы. — Всю зиму не убирали.

Кстати, после ЧП краевая инспекция Госжилнадзора проверила УК «Гарант», обслуживающую дом на Маршала Рыбалко, 111.

У дома, где произошла трагедия, сейчас лежат вот такие глыбы льда под окнами

— Инспекторы обнаружил снежный свес на торце дома, а также несколько сосулек над вторым подъездом. Управляющей компании были выданы предписания устранить нарушения в ближайшее время.

На доме мы нашли такую табличку

Сейчас крыша и козырьки балконов почищены от снега

Ледяная глыба обрушилась на девятимесячного ребенка в коляске 2 апреля. Девочку с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Спустя двое суток она скончалась.

На следующий день после ЧП в управляющей компании «Гарант» поясняли, что крышу почистили вовремя, а глыба упала с козырька балкона, который обязан был убрать сам хозяин квартиры.

Сегодня, 5 апреля, директора и инженера управляющей компании задержали на 48 часов. В ближайшее время суд вынесет им меру пресечения.