Капитан, мы не пролезаем: Самый узкий канал в мире, где может легко застрять корабль

Пройти по этому пути отважится не каждый капитан: Коринфский канал тянется целых 6 километров, а его ширина всего 21 метр — он по праву считается самым узким и одним из самых опасных водных каналов мира.

Большим сухогрузам и океанским лайнерам сюда вообще путь заказан. Те же, что могут пройти по габаритам, обязательно идут в сопровождении специальных катеров, без которых вероятность аварии становится очень велика.

Строить канал начали в VII веке до нашей эры, а закончили только в XIX — ничего себе проект, да? Античные правители раз за разом терпели неудачу: считалось, что разница Эгейского и Ионического моря может вызвать глобальное затопление Греции

Фиаско на канале в свое время потерпел и сам Юлий Цезарь. Калигула, сумасшедший тиран Нерон, византийские императоры и венецианские дожи брались за обустройство канала, но результат оставался прежним.

6 километров сплошных проблем! Осуществить задумку античных правителей удалось только в самом конце XIX века. 12 лет потратили инженеры на создание этого уникального канала и вот, в 1893 году, состоялось торжественное открытие.

Красота канала не поддается описанию. Отвесные стены известняка поднимаются на 76 метров в высоту: с борта корабля этот проход кажется путешествием в самое логово Сциллы и Харибды.

Сейчас через канал перекинули несколько мостов, а некоторые сорвиголовы устраивают соревнования по прыжкам через проход на мотоциклах. Выглядит просто невероятно опасно!