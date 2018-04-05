Организаторами публичных слушаний могут стать главы местных администраций

Главы муниципальных образований могут получить право организовывать общественные слушания. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в четверг.

Законопроектом расширяется список субъектов инициативы проведения общественных слушаний. Глава местной администрации, который осуществляет полномочия на основе контракта, теперь сможет стать организатором таких мероприятий.

«Назначение общественных слушаний, которые инициируются главой местной администрации, будет возлагаться на представителей органов муниципальных образований», — отметил член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Рамзил Ишсарин.

По его словам, в случае принятия законопроекта, станет легче понять позицию граждан по различным вопросам. «Таким образом, мы расширяем практику взаимодействия муниципальной власти с местным сообществом, что будет способствовать конструктивному и эффективному сотрудничеству», — сказал депутат.