Под Нижним Новгородом ветеран бесплатно помогает инвалидам и старикам 

Ветеран боевых действий в Нижегородской области создал свою социальную службу для бесплатной помощи односельчанам. Как передает ОТР, стать бесплатным соцработником ветерана боевых действий, разнорабочего Николая Сотникова из нижегородского села Сеченово заставила беда: шесть лет назад у его трехлетней дочки отнялись ноги. Ехать 200 километров в Нижний Новгород скорая помощь отказалась, а на такси денег не было. Нужную сумму Николаю помогли собрать односельчане, ветеран решил отблагодарить их, создав свою соцслужбу. Сейчас в распоряжении волонтера есть старые носилки, ходунки, костыли, детский комбинезон и даже грудные имплантанты для женщин, которые перенесли онкологию. Собственными силами и на добровольные пожертвования ветеран помогает пенсионерам и детям-инвалидам. Однако от властей за все шесть лет существования социальной службы Николай Сотников помощи так и не дождался: они не находят статьи, по которой ему можно выделить деньги. «Есть статьи расходов, и мы не можем позволить себе взять откуда-то и отдать сюда, поэтому это будет нецелевое использование денег», — объясняетначальник управления по работе с органами МСУ и социальным вопросам администрации Сеченовского района Марина Ефремова. При этом ОТР подчеркивает, что подписанный президентом закон о волонтерстве, который обязывает местные власти поддерживать и развивать волонтерские программы, вступает в силу уже с 1 мая 2018 года.