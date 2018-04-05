Девушка отправилась полежать и свела весь самолет с ума от злости

Пассажирка просто решила полежать на свободном месте и ее поступок реально свел с ума весь самолет. Видео моментально стало вирусным, а страсти кипят до сих пор.

Самолет следовал рейсом из Гонконга в Кулуа-Лумпур. Женщина заметила несколько свободных мест в салоне и пошла прилечь, тут-то и разверзся ад.

Окружающим пассажирам вовсе не понравилось, как она разлеглась на трех сидениях. Начался жуткий скандал и женщину прогнали на ее место.

Все были в ярости. Стюардам пришлось полчаса успокаивать пассажиров, возмущенных тем, что женщина купила дешевый билет, а потом пришла на дорогие места.

Ну и что, что они свободны? Наглеть не надо!