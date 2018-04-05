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Девушка отправилась полежать и свела весь самолет с ума от злости
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Девушка отправилась полежать и свела весь самолет с ума от злости 

Trendymen 55 минут назад
Фото: Trendymen
Пассажирка просто решила полежать на свободном месте и ее поступок реально свел с ума весь самолет. Видео моментально стало вирусным, а страсти кипят до сих пор.
Самолет следовал рейсом из Гонконга в Кулуа-Лумпур. Женщина заметила несколько свободных мест в салоне и пошла прилечь, тут-то и разверзся ад.
Окружающим пассажирам вовсе не понравилось, как она разлеглась на трех сидениях. Начался жуткий скандал и женщину прогнали на ее место.
Все были в ярости. Стюардам пришлось полчаса успокаивать пассажиров, возмущенных тем, что женщина купила дешевый билет, а потом пришла на дорогие места.
Ну и что, что они свободны? Наглеть не надо!
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