50 лучших фотографий Юрия Абрамочкина, которые вернут вас в СССР

Сегодня на 82 году жизни умер классик советской фотографии Юрий Абрамочкин, полвека проработавший в кремлевском пуле, успевший снять восемь руководителей государств, звезд эстрады, космонавтов, писателей и актеров. Мы публикуем пять десятков его лучших кадров.

В списке классиков советской фотолетописи Юрий Абрамочкин стоит особняком — таким количеством по-настоящему культовых личностей эпохи мало кто может похвастаться. Абрамочкин рано потерял родителей, его воспитывала бабушка. После окончания школы три года служил рабочим-геодезистом, пошел учиться на юриста во Всесоюзном юридическом заочном институте, даже защитил диплом в 1974 году, однако страсть к фото не давала ему покоя. Параллельно с основным образованием, он ходил в Школу фотожурналистики при Союзе журналистов в Москве , а после устроился работать фотолаборантом.

Юрий Абрамочкин

Фотограф

«Я постигал профессию, а профессия учила меня самого: преодолевать трудности, ценить удачи, не запрокидывать горделиво голову, а помогать коллегам и радоваться их успехам».

Свой первый фоторепортаж Абрамочкин снял в 1957 году о Московском международном фестивале молодежи. Тогда снимки опубликовали в газете «Наш фестиваль», а Юрий окончательно определился в выборе будущей профессии фотожурналиста. Спустя четыре года его приняли на работу специальным фотокорреспондентом Агентства печати «Новости» — только созданную организацию для работы за рубежом.

Юрий Абрамочкин

Фотограф

«Мне как репортёру близка жанровая, ситуативная, «живая» фотография. И здесь главное — не упустить мгновение действия. Репортажный кадр требует от мастера особого «чутья на момент». Его предвидения».

Маргарет Тэтчер и Представлял ли себе тогда еще юный фотокорреспондент, что буквально через несколько лет попадет в святая святых — кремлевский пул фотожурналистов? Именно это позволило фотографу объездить половину мира, фиксируя наших и иностранных глав государства от Никиты Хрущева и Леонида Брежнева до Ричарда Никсона Фиделя Кастро . Он запечатлел всех советских героев космонавтики, писателей и поэтов, звезд эстрады, театра и кино.

Юрий Абрамочкин

Фотограф

«Мне всегда было интересно, как воспринимают мои фотографии. Работая над портретом, стараюсь уловить внутреннее состояние героя. Тогда эмоциональное воздействие снимка творит чудеса: самые разные люди начинают «разговаривать» с фотографией, как бы погружаясь в неё».