Взгляды школьников на возможность нового «железного занавеса» удивили писателя Быкова

Писатель Дмитрий Быков спросил своих учеников, что они думают о возможности нового «железного занавеса», и удивился их ответам.

Быков попросил своих учеников написать сочинения на тему «Если завтра стена». «Результаты меня не то чтобы ошеломили — ошеломить современного учителя не так-то легко, — но несколько удивили», — признался он.

Писатель в своем Facebook привел выдержки из сочинений некоторых учеников. Большинство относятся спокойно к вероятности изоляции России от других стран.

«Конечно, жаль, мы снова спрячемся в раковине, но тогда родится жемчужина. Обращение России к самой себе возродит уровень культуры и всего-всего. Я за занавесом выживу, страдать не буду. Мое будущее не обязано зависеть от Европы, Америки, Азии. Я настроена больше объективно патриотично, чем космополитично», — пишет 15-летняя Ника.

«Разговоры про железный занавес мне довольно смешны. Я их слышу и дома иногда, и по телевизору, когда заходит речь про изоляцию. Люди, опомнитесь, стыдно! Какая изоляция, двадцать первый век! Все это смешно. Это можно представить как пугалку, но даже в Китае не получилось, и надо всех расстрелять, чтобы интернет перестали обходить», — считает 14-летний Андрей.