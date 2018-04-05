Сочинения учеников Быкова о «железном занавесе» ошеломили Рунет

Писатель, публицист и учитель литературы Дмитрий Быков поделился в Facebook отрывками из сочинений своих учеников. Публицист предложил школьникам порассуждать, что будет, если Россия окажется за железным занавесом.

«Политические вопросы трудно обсуждать вслух и при всех, и я попросил написать короткое — два-три абзаца — сочинение. Результаты меня не то чтобы ошеломили — ошеломить современного учителя не так-то легко, — но несколько удивили», — написал Быков.

К примеру, 15-летняя Ника считает, что из-за железного занавеса россияне не смогут путешествовать, но зато увидят достопримечательности своей страны.

«Железный занавес для меня — это невозможность путешествовать, самая, казалось бы, большая беда. Но! Это позволит сконцентрироваться на путешествиях по России — я была трижды в Турции , но ни разу на Байкале», — считает девочка.

Школьница уверена, что для молодежи «жизнь без привычных сегодня предметов — айфонов, Шерлока, кентукки-фрайд-чикен и т. д. — будет адом».

Но, к счастью, я способна не зависеть от этого. И мне не очень нравится фастфуд (наш сравнительно лучше, типа «Теремок»). Конечно, жаль, мы снова спрячемся в раковине, но тогда родится жемчужина. Обращение России к самой себе возродит уровень культуры и всего-всего. Я за занавесом выживу, страдать не буду. Мое будущее не обязано зависеть от Европы, Америки, Азии. Я настроена больше объективно патриотично, чем космополитично, добавила она.

15-летняя Валентина написала, что СССР по-особенному развивался во время железного занавеса.

«Россия так устроена, что она лучше всего отвечает на вызовы. Мы не очень хорошо умеем жить обычной жизнью, но когда нам объявляют войну, мы быстро мобилизуемся», — подчеркнула она.

Восьмиклассница рассказала, что столкнулась с дискриминацией русских в Латвии , что ее дядя семь лет прожил в эмиграции в США и больше не хочет.

Железный занавес для нас — можно сказать, долгожданный подарок, способ сосредоточиться, найти независимость, поднять промышленность и показать себе и всему миру, на что мы бываем способны, заключила девочка.

16-летний Олег назвал железный занавес «хорошей тактикой».

«Железный занавес — вообще хорошая тактика. Если бы в 1933 году одна страна, не будем называть, была окружена железным занавесом, то ничего бы не было. Но СССР благополучно ей продолжал поставлять сырье, и Англия поставляла шерсть и сукно, и с оружием ей помогали, и с продовольствием, под тем предлогом, что там же старики и дети, а не только штурмовики. И я думаю, что тогда железный занавес мог бы оказаться очень полезной вещью. Это было бы, как в той рекламе про сок, где налей и отойди, с той разницей, что можно было бы и не наливать», — написал юноша.

Еще одна школьница, 14-летняя Алина утверждает, что изоляция страны — это благо, так как глобализация уничтожает индивидуальность народов.

И вот я думаю, что из всех мифов, которые есть сейчас, миф Путина самый удачный, просто если смотреть на него со стороны, именно как на миф. Мы против всех, почти одни, это красиво. Глобализация стирает лицо, а мы не хотим стираться. Мы не соглашаемся принять американское владычество, отметила ученица.

Подписчиков Быкова удивило, что школьники не видят ничего страшного в железном занавесе, а значит, не считают свою свободу ценностью.

А директор американской школы Ханна Гришкевич похвалила детей за умение грамотно излагать свои мысли.

Другие похвалили ребят за патриотизм.

Одна из пользовательниц заявила, что никто не имеет права осуждать этих детей.