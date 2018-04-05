Instagram набирает команду по защите самочувствия пользователей

Платформа Instagram помогает пользователям выразить себя, но в то же время на ней можно встретить травлю и искаженную репрезентацию внешности, из-за которых может возникнуть стресс и депрессия. Причем эта социальная сеть пагубно влияет на психическое состояние молодежи сильнее, чем, например, Facebook, Twitter и YouTube.

Instagram планирует разобраться с ситуацией и набирает специалистов в специальную «команду защиты самочувствия». «Создание безопасного сообщества, где все люди будут чувствовать себя хорошо — одна из приоритетных целей Instagram», — прокомментировала Ева Чэнь, директор отдела по сотрудничеству с модными брендами в Instagram.

Instagram и психическое здоровье

Если все так, как сказала Чэнь, то компании предстоит многое сделать. Исследователи Королевского научного общества обнаружили зависимость между Instagram и психическим состоянием юных пользовательниц социальной сети. Согласно отчету, из-за Instagram у девушек в возрасте около 20 лет ухудшается отношение к собственному телу, а пользовательницы, которым было 25+ завышают ожидания по поводу работы и образа жизни. Кроме того, недавнее исследование британских ученых показало, что девочки, пользовавшиеся социальной сетью в предподростковом возрасте, чувствуют себя хуже, став подростками, чем те, кто меньше сидел на платформе в детстве. В 2017 году вышел фильм о вреде зависимости от таких соцсетей, как Instagram, под названием «Ингрид едет на Запад». Картина представляет собой черную комедию о психологических последствиях жизни в эпоху селфи.

Представитель Instagram сообщил, что за последний год компания «переоценила свои приоритеты» и представила ряд функций для поддержки положительного виртуального сообщества.

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В основном, это средства модерации, например, фильтр оскорблений, который автоматически скрывает неприемлемые комментарии (не удаляя их). Причем пользователи могут создавать собственные фильтры, скрывающие нежелательный контент в комментариях. У Instagram также есть отделы, которые обрабатывают анонимные жалобы на публикации, чьим авторам, возможно, нужна психологическая помощь. Сотрудники площадки сообщают о таких случаях в соответствующие организации, которые помогают пользователям.

Instagram пока не прокомментировала, насколько успешными оказались новые меры и какими метриками она пользовалась для оценки их эффективности.

Однако пока что платформа проигнорировала рекомендации, изложенные в отчете Королевского научного общества. Например, ученые советовали показывать специальные уведомления, если пользователь настолько часто пользуется социальной сетью, что это «может негативно повлиять» на его состояние. Исследователи также призвали социальную сеть помечать обработанные фотографии «небольшой иконкой или водяным знаком», чтобы у молодых людей (и особенно девушек) не складывалось ложное впечатление о внешности изображенных на фото людей.

Непонятно, кто именно будет работать в специальной команде Instagram — будут ли в ней психологи, социальные работники, ученые или только технические специалисты. Цели и методики команды также пока держатся в тайне. Instagram активно набирает людей, и пока известно только, что она взяла в команду Амита Ранадиве, который станет директором по продукту в отделе, чья цель — «бороться со спамом и оскорблениями» на платформе.

Проблема психического здоровья в соцсетях

На самом деле эта проблема далеко не нова. Трудность ее решения заключается в том, что площадке для самовыражения будет нелегко соблюдать баланс между защитой пользователей и цензурой. Похожие платформы вроде Pinterest и Tumblr однажды стали банить блоги, посвященные селфхарму (самоповреждению). Но оказалось, что запреты не всегда эффективны. В 2012 году, когда Tumblr стал закрывать блоги с селфхарм-контентом, их количество не уменьшилось, а некоторые блоги, наоборот, стали еще более популярны из-за цензуры.

Получается, что цензура не идеальный метод решения проблемы, но бездействие может привести еще к худшим результатам, как это было с Facebook. Прошлым летом компании пришлось нанять целую армию модераторов после скандала, который произошел из-за того, что пользователи соцсети смогли в прямом эфире увидеть убийство и суицид.

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Что же нужно сделать Instagram? Люди любят обвинять сами технологии в проблемах, которые они вызывают. Но дело в том, что социальные сети существуют не в абсолютном вакууме — ими пользуется общество, где есть такие реальные проблемы, как депрессия, стресс, травля и завышенные ожидания. Другими словами, благодаря Instagram мы просто сильнее замечаем уже существующие проблемы, и не стоит думать, что они появились только благодаря токсичности сообщества, обитающего на этой платформе.

Значит ли это, что люди всегда будут хуже себя чувствовать после использования таких платформ, как Instagram? Возможно. Сначала нужно дождаться действий «команды по защите самочувствия». Само ее появление может стать первым шагом к тому, чтобы сделать платформу более приятным местом для всех.

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