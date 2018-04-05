Депутаты свердловского ЗакСо «встряхнут» законодательство

В свердловском Заксобрании стартовала подготовка к XXI заседанию, которое состоится 22-23 мая. Актуальные вопросы спикер регионального парламента Людмила Бабушкина обсудила с руководителями и замами комитетов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗакСо.

На XXI заседании будет заслушан доклад «О состоянии законодательства в Свердловской области в 2017 году». Документ уже внесен в ЗакСо, главы комитетов должны подготовить заключения.

По словам Бабушкиной, комплексного подхода требуют два вопроса. Первый — наделение муниципалитетов полномочиями в сфере организации детского отдыха. Второй — законодательное обеспечение создания региональной Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГССО).

"У нас очень большой региональный пакет мер социальной поддержки населения по различным направлениям. Для создания региональной ЕГССО нам необходимо внести изменения в более чем 30 законов Свердловской области. Будет разработан единый закон, включающий все необходимые изменения", — подчеркнула спикер парламента.

Стоит напомнить, что XX заседание Заксобрания прошло 3 апреля. Одним из самых обсуждаемых стал вопрос об изменении принципа избрания главы Екатеринбурга . Большинство депутатов поддержали законопроект губернатора Евгения Куйвашева , предполагающий перевод уральской столицы на «советскую» систему: глава мегаполиса избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией. Сентябрьские выборы пройдут уже по новой схеме.

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