«Взрывной Винокур не хочет лежать». Как прошло 70-летие артиста

Весело было не только на сцене, но и за кулисами. Идиллию нарушил Иосиф Кобзон , разразившийся матерной тирадой. На кого так рассерчал мэтр, читайте в нашем репортаже.

Винокур вспоминал: сразу после школы пошел в техникум учиться на каменщика. Во время практики руководитель предложил Владимиру выпить. На улице стояла жаркая погода, но Винокур осушил целый стакан водки. Вдруг он заметил отца — знаменитого строителя, который возвел в Курске множество зданий.

— Я прыгнул в траншею, схватил лопату и стал рыть землю, — рассказывал Владимир Натанович. — Отец увидел и говорит: «Как у вас практиканты хорошо трудятся!»

Мало кто знает, что карьеру на эстраде ему напророчил Марк Бернес. Будучи на гастролях в Курске, он написал тогда еще юному Владимиру, что тот станет большим артистом. Так и случилось: зал Кремлевского дворца, где юморист отметил 70-летие, был забит под завязку.

А за кулисами толпились знаменитости, решившие поздравить друга. В числе первых — Лев Лещенко , с которым юмориста связывает 50-летняя дружба.

— Володя мобильный и взрывной, — нахваливал его Лев Валерьянович. — Он не останавливается и правильно делает. В нашем возрасте как приляжешь, так вставать потом лень будет.

Особое внимание уделили дочери Винокура Анастасии. Она — балерина Большого театра.

— Мне всегда нравилось танцевать, первым моим партнером был отец, — рассказывала Настя. — У меня мама — балерина, поэтому свою профессию я выбрала не без ее поддержки. Все детство провела в театре. Папа мой выбор одобряет. Знаете, даже не верится, что ему 70 лет. Просто цифра, мне кажется. Он для нас — самая каменная стена, гора, с которой чувствуем себя в безопасности.

На сцену Анастасия вывела и своего сына — внука Винокура Федора. Мальчик, как выяснилось, уже показывает артистические задатки.

— Он очень любит проводить время с дедом: они и на пианино играют, и в прятки, и в хоккей, и поют. Федя любит музыку, обожает танцевать. Ходит дома лебедя делает.

— Я к этой семье никакого отношения не имею! — за­явил «золотой голос России ».

Новикова посетовала на пустышек

Сама Примадонна к Винокуру не пришла. А Воробей вскоре переоделась в образ Елены Малышевой

— Знаете историю, как Малышевой позвонили телефонные хулиганы? — спрашивала Воробей. — Мужик говорит: «Елена, я беременный. Что мне делать?» Елена Васильевна совершенно невозмутимым голосом ответила: «Рожайте!» Мужик растерялся: «Как же рожать, я же мужчина!» На что Малышева заявила: «Как забеременели, так и рожайте!»

Главной звездой вечера стала Клара Новикова. Общение с журналистами Клара Борисовна превратила в настоящее представление.

Клара Новикова с Иосифом Кобзоном // Фото: Денис Сорокин

— Прекратите мне подмигивать! — заявила актриса, а после посетовала: — Сейчас на эстраде очень много пустышек!

Новикова в шоубизнесе уже больше сорока лет и уходить не собирается.

— Я дышу тем же воздухом, как и все, хожу в туалет, — хохмила юмористка. — Только едва успеваю с поезда на самолет!

Увидев Кобзона, Новикова стала его приветствовать. Впрочем, сам Иосиф был не в настроении. В этот вечер он подхватил вирус Распутиной, матерившейся в Кремле на журналистов неделю назад. Иосифу помешали организаторы. Когда к певцу подошла женщина с просьбой расписаться в документах, Кобзон разразился матерной тирадой.

— Да иди ты… — на простом русском изъяснился Кобзон и удалился.