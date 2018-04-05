Сколько денег нужно россиянам для счастья? Явно больше, чем у них есть

Обозреватель Sobesednik.ru — о данных, по которым уровень доходов в России не поспевает за уровнем «нормальной жизни».

— Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап . — Только подсчитайте все.

— Сто рублей, — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

— Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

Что до Остапа Бендера и Шуры Балаганова, то это было давно и литература. Как подсчитали социологи из исследовательского холдинга «Ромир», теперь средней российской семье из трех человек ежемесячно «для нормальной жизни» нужно 75,9 тысячи рублей. Это в среднем. А по данным Росстата , средняя з/п по стране на январь составляла 39017 рублей. Вошли ли в среднее арифметическое показатели всевозможных Игорей Ивановичей, в статистическом ведомстве, правда, как обычно не сообщили.

Вообще детальное исследование показывает, что россияне гораздо скромнее, чем в среднем по больнице. Например, чуть более чем каждая пятая семья (21%) утверждает, что может «нормально» прожить при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети опрошенных (66%) заявили, что им надо 45–120 тысяч рублей. Смотрим на данные Росстата — и констатируем, что каждый имеет право немного помечтать. Но предупреждаем: сбывшаяся мечта перестает быть мечтой. Хотя светит не многим.

Есть еще 13% респондентов, считающих, что для «нормальной жизни» им необходимо более 120 тысяч рублей. Полагаем, что граждане на голубом глазу выдали социологам желаемое за действительное. Согласно недавнему исследованию ВТБ и MARC Russia, реально доходы свыше 200 тысяч рублей в Москве и 150 тысяч в регионах имеет ровно 0,5% россиян.

В «Ромир» открывают секрет Полишинеля, что жители мегаполисов имеют более высокие материальные запросы. В городах-миллионниках респонденты, по их данным, в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц, в полумиллионниках — 80,2 тысячи рублей, в стотысячниках — 75 тысяч рублей. Жители сельской местности, по данным социологов, будут рады доходу и в 61,5 тысячи рублей в месяц.