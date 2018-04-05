Система обточки колес, вагономоечная камера, электрокары и психологическая поддержка локомотивных бригад: что будет в депо «Солнцево»

В четверг, 5 апреля, сотрудники столичного Департамента строительства проинспектировали ход возведения электродепо «Солнцево». Новый дом примет поезда желтой линии метро летом этого года.

За серым бетонным забором издалека виднеются бело-желтые корпуса будущего дома для составов Московского метрополитена. Электродепо «Солнцево» станет самым крупным в системе обслуживания городской подземки. Строители гордятся, что основные работы на столь значимом объекте движутся к финалу. Чуть более четырех лет потребовалось для того, чтобы освоить участок площадью более 26 гектаров на территории бывшей промзоны и создать здесь современный комплекс для обслуживания и ремонта составов.

— Нынешняя наша задача — завершить монтаж слаботочный систем и оборудования, провести сезонное благоустройство, — рассказал руководитель проекта АО «Мосинжпроекта» Александр Жариков . — Ждет рабочих и финишная отделка помещений.

Все здания — части одного большого электродепо — предстоит оборудовать противопожарной и охранной сигнализацией, установить по периметру видеонаблюдение, провести радиосвязь. Каждую ночь депо сможет принимать до 40 составов. А мощности нового комплекса позволят вести одновременный ремонт 10 составов. Электродепо выглядит как ангар для поездов. Легкие автоматически ворота пока опущены. Откроются они только в тот момент, когда первые поезда преодолеют чуть более километра по соединительной ветке от станции «Солнцево» до депо. Для каждого состава предусмотрены свои рельсы. Здесь вагоны пройдут обследование. Это так называемая отстойная часть — канавы, где подвижной состав стоит и проходит плановый осмотр перед выходом на линию.

— Самая главная часть ангара — не само помещение, а оборудование, его начинка, — продолжает Александр Жариков.

Вторая часть депо — ремонтная. Здесь проводится ежедневный ремонт, который не требует глобального разбора подвижного состава, обычно он занимает один-два дня. Также в этих канавах проводят внеплановый ремонт. Регламентный срок метрополитена предусматривает, что поезд необходимо отремонтировать и выпустить на линию за десять дней.

— Шлифовальные, фрезеровальные станки, домкраты, площадки обслуживания, аккумуляторные — все это важные составляющие будущего депо, — проводит нас по ангару Александр Жариков.

В каждом электродепо есть также вагономоечная камера и место для обточки колес поездов. Зачем нужно обтачивать колеса? Дело в том, что тоннели в метро достаточно извилисты, в них есть подъемы и спуски, поэтому в процессе эксплуатации колеса поезда стачиваются. Эти показатели постоянно проверяются, и при малейшем подозрении колесную пару отправляют на проточку либо заменяют. Профиль колесной пары очень сложный, он имеет до 15 различных граней для того чтобы подвижной состав не сошел с рельсов.

— Специальный станок появится здесь чуть позже, — уточняет руководитель проекта.

В перспективе в депо организуют еще один цех, в котором можно будет сваривать плети — производить рельсы для новых линий столичного метро. Достигать в длину они будут до 150 метров. Применять планируют бесшовные технологии, таким образом повысив качество путей в городской подземке.

— Затем их отгрузят и увезут на другие стройплощадки, — говорит он. — Соединительная ветка с путями « РЖД » построена, по ней рельсы доставят в нужную точку города.

По словам Александра Жарикова, в составе депо «Солнцево» установлены компрессорная, тягово-понизительная подстанции, а еще здесь заработает автоматическая система для координации стрелок путей. Кстати, в новых электродепо планируют внедрять дистанционные методы диагностики неисправностей. Это значит, что ремонтная бригада сможет подготовить план работ еще до прибытия поезда в депо. Эта система уже зарекомендовала себя в двух электродепо «РЖД», где обслуживаются скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка». В московском метро ее впервые внедрят в электродепо «Солнцево» и «Руднево».

Как правило, склады в электродепо занимают солидную площадь. Они будут оснащаться специальными грузоподъемными механизмами и электрокарами для складирования на стеллажи. На каждую запчасть, которая поступает на склад, будет прикреплен штрих-код с номером полки и занесен в электронную базу. Механик, придя на склад, в компьютере найдет нужную деталь, просто узнав номер полки в базе. Инженер Максим Киатров показывает: желтые электрокары уже доставлены. Компактные машины стоят запакованными в прозрачную пленку, ждут своего часа.

— Мне как молодому специалисту очень интересно принимать участие в столь большом проекте. На этой стройке я уже год, — рассказал он «ВМ». — Только здесь можно увидеть все циклы работ: от монолитных конструкций до укладки рельсов, монтажа очень сложных и дорогих систем.

Кстати, в новых депо создаются не только условия для ремонта подвижного состава, но и возможности для отдыха локомотивных бригад. Это важная часть любого проекта. У людей, которые работают на сложном транспортном объекте, должна быть возможность отдохнуть и восстановить силы. — Помимо комнат отдыха, в депо предусмотрены душевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортивные залы, — сообщил Александр Жариков. — Это очень важно, чтобы локомотивные бригады могли прийти и побыть в комнате отдыха, а при необходимости и пообщаться с психологом. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Строительство одного из крупнейших электродепо столицы — «Солнцево» — планируется завершить летом. В нем создадут 1200 новых рабочих мест. В депо будут проводиться техническое обслуживание, ремонт и ночной отстой поездов Калининско-Солнцевской линии метро. В депо установят современное оборудование, среди которого — колеснотокарный станок, оснащенный диагностическим постом. На въезде в депо устанавливается комплекс специальных датчиков, которые автоматически проверяют все колеса при прохождении поезда. Андрей Бочкарев , руководитель Департамента строительства города Москвы: — Поезда поедут до Рассказовки летом. На новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии метро расположено семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково, „Говорово“, „Солнцево“, „Боровское шоссе“, „Новопеределкино“ и „Рассказовка“. В будущем желтую линию продлят до Внуково . За три — четыре года построят две станции. В настоящее время начинаем их проектирование и трассировку участка ветки. Конечная станция, возможно, будет наземной, чтобы интегрировать ее с существующей инфраструктурой аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Станция „Курская“-кольцевая похожа на храм

Какая техника помогает строить станции

На площади у станции метро „Улица 1905 года“ появятся зеленый амфитеатр и скамейки для отдыха