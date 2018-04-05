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В столице стартовала масштабная городская программа «Московское долголетие»
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В столице стартовала масштабная городская программа «Московское долголетие» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Легким движением руки клубок шерсти превращается — в зверушку! Эту технику рукоделия называют валянием. Говорят, хорошо отвлекает от недобрых мыслей и домашних проблем. Посещают этот популярный кружок пенсионеры района Метрогородок несколько раз в неделю. В местном центре социального обслуживания, как и по всей столице, стартовала масштабная городская программа «Московское долголетие», передает "ТВ Центр".
"В наших центрах социального обслуживания мы создали условия, где можно заниматься в кружках, общаться друг с другом. И мы видим, что год от года количество людей, которые хотят проводить время вместе, общаться, активно заниматься, становится все больше и больше", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Наталья Ивановна — пенсионер и волонтер! За ее плечами 20-летний опыт работы часовым мастером. Навыки усидчивости и аккуратности пригодились. Она ведет кружок рукоделия в центре социального обслуживания «Богородское» на востоке столицы. Говорит, что особенно нравится ее ученицам декупаж — украшение обычных бытовых предметов.
Посещают кружок пенсионеры с удовольствием. За разговорами они забывают о своих проблемах. Заниматься декоративно-прикладным творчеством многие из них мечтали всю жизнь, но только теперь, с выходом на пенсию, нашлось время. В результате получается и подруг новых найти, и о рассаде для огорода посоветоваться, и поделок изготовить столько, что хоть выставку собственную открывай.
Программа «Московское долголетие» — проект, который официально стартовал в городе с первых дней весны. Во всех районах города сформирована сеть центров социального обслуживания, прийти в которые может любой из почти трех миллионов столичных пенсионеров.
Андрей Сидоренко, Роман Лагунов, Евгений Кузнецов. «ТВ Центр».
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