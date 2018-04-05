Три незаконные рекламные конструкции демонтировали с фасада ТЦ в Балашихе

Три незаконные рекламные конструкции, установленные на фасаде ТЦ «Контур» в Балашихе , демонтировали сотрудники подрядной организации администрации. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Московской области разработаны единые правила размещения наружной рекламы. Конструкции, не отвечающие нормативам, мы предлагаем собственникам демонтировать самостоятельно. В случае отказа, демонтаж осуществляют сотрудники подрядной организации администрации. В этот раз с фасада торгового центра «Контур» мы демонтировали три световых короба, которые запрещены к размещению

Он отметил, что ранее собственнику было выписано предписание о необходимости демонтажа конструкций, но требование закона он не выполнил. К работам привлекли автовышку, двоих монтажников и двоих промышленных альпинистов. На демонтаж трех конструкций ушло около трех с половиной часов.

С января по апрель 2018 года в Балашихе демонтировали около 260 незаконных рекламных конструкций. Всего в 2017 году число демонтированных конструкций составило около 700.