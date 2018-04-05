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Тюменских активистов оштрафовали за надпись «Против Путина» под Мостом Влюбленных
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Тюменских активистов оштрафовали за надпись «Против Путина» под Мостом Влюбленных 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 5 апреля, Центральный городской суд Тюмени вынес приговор тюменским активистам штаба Собчак, которые в ночь на 8 марта под Мостом влюбленных написали на снегу «Против Путина».
В ту ночь главу штаба Собчак Антона Михальчука, юриста штаба Михаила Уварова и волонтеров Глеба Шафигуллина, Михаила Герасимова, Александра Рузняева задержали полицейские, которые составили административные протоколы за «публичное мероприятие в форме пикета». — По информации, представленной администрацией Тюмени, данное мероприятие было проведено без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, — говорилось в протоколе полиции. В итоге суд оштрафовал руководителей штаба Собчак и активистов каждого на 10 тысяч рублей. Активисты в суде заявляли, что не нарушили закон, так как, по их мнению, действия под Мостом влюбленных не являлись публичным мероприятием. — Не считаем решение суда правомерным. Будем его обжаловать, так как у нас нет состава преступления. У пикетирования здесь не было объекта. Что у нас было объектом для наглядной агитации? Снег? Также не было создано никакой опасности для людей и пострадавших от наших действий. Полицейские утверждают, что мы проводили пикет у надписи, но мы ничего не делали. Мы написали и ушли, — рассказывает Михаил Уваров.
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