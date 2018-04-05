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Стоит ли на Пасху ездить на кладбище?
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Стоит ли на Пасху ездить на кладбище? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 2018 году праздник выпадает на 8 апреля.
Праздник Христова Воскресения — самое главное событие всего года, и празднуется оно целую неделю. Это светлая Седьмица — 7 дней с Христова Воскресения, когда мы празднуем победу жизни над смертью. И думать о смерти, грустить совершенно неуместно. В 2018 году праздник выпадает на 8 апреля.
Как рассказали в Калининградской епархии, в эти дни не совершается поминовение усопших, поэтому и ехать на кладбище не стоит. А вот начиная с понедельника, следующего за пасхальной неделей, начинается поминовение усопших в храме, а более массовое — со вторника, когда отмечается так называемая Радоница. Вот тогда и можно ехать на кладбище, чтобы помянуть усопших и порадоваться Воскресшему Христу.
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