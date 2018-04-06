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Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра
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Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Закон подписан 5 апреля, в законную силу он вступит 16 апреля. Теперь градоначальника будут выбирать депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Мэр получает расширенные полномочия и является хозяйственником.
После внесения законопроекта в Заксобрание Свердловской области за него проголосовало 42 депутата, и только четверо высказались против. Полный текст закона об отмене прямых выборов мэра опубликован в «Областной газете».
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