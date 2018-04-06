Губернатор подписал закон об отмене выборов мэра в Екатеринбурге

Закон опубликовало сегодня официальное издание региональных властей — "Областная газета" . Через 10 дней — то есть 16 апреля — закон вступит в силу. Ранее депутаты Заксобрания почти единогласно приняли соответствующие поправки.

Сейчас мэром Екатеринбурга (и председателем гордумы) является Евгений Ройзман , который выиграл выборы в сентябре 2013 года, а сити-менеджером — Александр Якоб , утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре того же года. Эта так называемая двуглавая система также отменяется.

Следующего главу муниципалитета будут выбирать уже не горожане, а гордума — из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия. Претенденты должны будут защитить свои проекты развития столицы Среднего Урала.