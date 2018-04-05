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Уязвимость локального повышения прав обнаружена в пакете beep для Debian
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Уязвимость локального повышения прав обнаружена в пакете beep для Debian 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
В Debian-пакете beep (если сконфигурирован как setuid через debconf) обнаружена ошибка проектирования, известная как «состояние гонки» («race condition»), способная привести к повышению привилегий.
В настоящее время уязвимость отслеживается под идентификатором CVE-2018-0492. Некоторые эксперты назвали эту брешь претендентом на самый уморительный баг, приводящий к эскалации прав.
Недостаток был исправлен разработчиками в следующим версиях: 1.3-3+deb8u1 (в релизе jessie), 1.3-4+deb9u1 (в релизе stretch), а также 1.3-3+deb7u1 (релиз wheezy). Сообщество рекомендует пользователям обновить пакеты beep как можно скорее.
Подробная информация на данный момент отсутствует, однако вскоре можно ожидать появления подробностей, а также разработанных энтузиастами эксплойтов.
В ноябре прошлого года крупные дистрибутивы Linux (Red Hat, Ubuntu, Debian и другие) выпустили срочные патчи. Как оказалось, эти исправления устраняют уязвимость, затрагивающую все версии SAMBA начиная с 4.0.
Эта брешь приводит к тому, что вредоносный SMB1-запрос может позволить злоумышленнику получить контроль над памятью и скомпрометировать SMB-сервер. Так утверждает опубликованное официальное сообщение на сайте SAMBA.
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