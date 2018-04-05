Четыре бизнесмена в Ингушетии лишились статуса инвестора

Ряд предпринимателей в Ингушетии , недобросовестно исполняющих обязанности по подписанным соглашениям, будут лишены статуса инвестора.

«На сегодняшний день определены четыре проекта, которые не реализуются в республике», — доложил министр экономического развития Умалат Торшхоев в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым , посвященной реализации соглашений, подписанных инвесторами с властями республики.

После обсуждения деталей этого вопроса Евкуров поручил аннулировать свидетельства, выданные неисполнительным инвесторам, и изъять у них выделенные на реализацию проектов земельные участки, сообщается на сайте главы региона.

Глава Ингушетии также поручил изучить возможность реализации проекта Агентства инвестиционного развития региона «6 шагов навстречу к инвестору», направленного на совершенствование инвестиционной среды в республике. Проект будет представлен на инвестиционном совете, который состоится в середине апреля.