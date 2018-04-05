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Четыре бизнесмена в Ингушетии лишились статуса инвестора
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Четыре бизнесмена в Ингушетии лишились статуса инвестора 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Ряд предпринимателей в Ингушетии, недобросовестно исполняющих обязанности по подписанным соглашениям, будут лишены статуса инвестора.
«На сегодняшний день определены четыре проекта, которые не реализуются в республике», — доложил министр экономического развития Умалат Торшхоев в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, посвященной реализации соглашений, подписанных инвесторами с властями республики.
После обсуждения деталей этого вопроса Евкуров поручил аннулировать свидетельства, выданные неисполнительным инвесторам, и изъять у них выделенные на реализацию проектов земельные участки, сообщается на сайте главы региона.
Глава Ингушетии также поручил изучить возможность реализации проекта Агентства инвестиционного развития региона «6 шагов навстречу к инвестору», направленного на совершенствование инвестиционной среды в республике. Проект будет представлен на инвестиционном совете, который состоится в середине апреля.
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