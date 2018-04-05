Правительство одобрило проведение аукционов на шельфовые участки 

Правительство РФ одобрило поправки Минприроды РФ о конкурентном лицензировании континентального шельфа, говорится в сообщении ведомства.
Законопроект устанавливает возможность проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения континентального шельфа РФ среди лиц, имеющих право быть пользователями таких участков.
Соответствующее решение принято 5 апреля 2018 года по итогам заседания правительства.
В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу РФ для рассмотрения в первом чтении, поясняет Минприроды.