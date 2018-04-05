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Жириновский выступил против частного сектора и свободной прессы
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Жириновский выступил против частного сектора и свободной прессы 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Государственного совета РФ выступил против частного сектора и крупного бизнеса, который вывозит средства за рубеж.
«Частный сектор себя не оправдал, он идет только в сторону собственного обогащения. Нужна другая модель демократии и экономики, не назад возвращаться, а что-то новое. Получается нам выгодно, чтобы вводили санкции и блокировали счета, чтобы не вывозили деньги», — заявил Жириновский.
Также лидер ЛДПР призвал ограничивать свободу прессы, заявив, что в противном случае журналисты все разрушат. «Свободная пресса, если будет действовать без ограничений, такое нам устроит», — пригрозил Владимир Жириновский.
«Мигрантов все больше и больше, как мы их будем потом выгонять? Строить стену, как Трамп, мы же не будем, у нас и денег нет на это. И это наши бывшие советские граждане. Это нужно понимать», — также сообщил лидер ЛДПР.
Как сообщалось, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Государственного совета РФ обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением направить в бюджет средства, которые зарабатываются на продаже российских ресурсов, и ликвидировать раскол в обществе.
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