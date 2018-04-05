Выгодная среда. Как сэкономить на ресурсах и не испортить репутацию компании

По данным исследования KPMG, корпоративная социальная ответственность (КСО) стала стандартной практикой для 93% из 250 крупнейших компаний в мире. При этом, всего 15 лет назад внимание вопросам устойчивого развития уделяли лишь 45% мировых грандов. И хотя многие руководители в России продолжают видеть в социальных и экологических проектах исключительно дополнительную статью расходов, данные аналитиков свидетельствуют: компании, развивающие КСО-инициативы, показывают более устойчивые финансовые результаты и более высокие рейтинги в рамках репутационных аудитов.

Экономить ресурсы

Основная работа в области корпоративной социальной ответственности крупных компаний сосредоточена вокруг вопросов экологии. Каждое производство потребляет электричество, для его экономии есть ряд универсальных советов. Нужно проверить, чтобы везде были только энергосберегающие лампы и максимально экономичное оборудование. Если с этим все в порядке, можно пересмотреть графики работы оборудования: подумайте, когда от его использования можно отказаться. Нам это позволило сэкономить 15% электроэнергии в пересчете на единицу готовой продукции.

Вторая составляющая — вода. Чтобы сэкономить, можно оптимизировать систему охлаждения оборудования, например делать это за счет внешнего холода, подумать, как собирать конденсат и вторично использовать воду для технических целей, обеспечить отсутствие потерь на водопроводной магистрали. Простая формула: меньше воды на единицу продукции и больше ее повторного оборота. Эта формула плюс технологические решения вместе привели к 25% экономии этого сырья на наших десяти заводах.

Подумайте, можно ли что-то сделать с упаковкой без потери в качестве для потребителей? Например, сократив вес преформы пластиковой бутылки на 3 грамма и стеклянной на 30 грамм, наша система за последние несколько лет сэкономила по 4624 и 2658 тонн материалов, соответственно, при этом поклонники продукции ничего не потеряли.

Утилизировать отходы

Экослед любого бизнеса распространяется далеко за пределы заводов. Сегодня объемы промышленных отходов составляют 4 млрд тонн, а общая площадь несанкционированных мусорных полигонов составляет 48 000 гектаров — это больше, чем треть Санкт-Петербурга . Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» обязывает компании утилизировать отходы, заключив договоры с предприятиями-переработчиками или же регулярно платить экологический сбор.

Чтобы обратить ситуацию в свою пользу, бизнесу нужно брать на себя ответственность за сбор и переработку отходов упаковки. Тогда полученное вторичное сырье можно будет использовать на нужды своего или другого производства. Расширенная ответственность производителей за сбор и переработку упаковки — тоже часть политики в области устойчивого развития, так как утилизация отходов уменьшает воздействие компании на окружающую среду.

На практике это может быть реализовано следующим образом. У нас есть экологический проект «Разделяй с нами», нацеленный на популяризацию раздельного сбора отходов. Почти за год мы установили более 2 500 контейнеров в 25 городах России: удалось собрать и переработать около 30 тыс. тонн отходов различной упаковки. Для сравнения — это примерный вес тысячи самолетов Boeing 737. Переработка дает материалам вторую жизнь в новом качестве и позволяет экономить природные ресурсы. Из 30 000 тонн переработанного пластика можно сделать новых более миллиарда пластиковых бутылок или более 70 млн горшков для растений.

Внимание общественности помогут привлечь женщины

Опыт скандинавских стран показывает: чтобы приучить людей к раздельному сбору отходов, нужно потратить не одно десятилетие на донесение информации о важности такой работы. Поэтому ваш эко-проект должен содержать еще и просветительскую часть, иначе никакие контейнеры просто не будут работать. Это можно сделать с помощью эко-уроков, квестов, онлайн-флешмобов и экологических праздников.

Если разобраться, то для человека в раздельном сборе есть три мотивирующих фактора: понимание правильности своих действий, жизнь в комфортной с экологической точки зрения среде здесь и сейчас и сохранение живой природы для детей и внуков. Наиболее эффективно эти аргументы, по моим наблюдениям, действуют на женщин и подрастающее поколение. Они быстрее проникаются идеей раздельного сбора и способны вовлечь своих родных и друзей.

Формировать привычки ответственного по отношению к окружающей среде поведения нужно с самого детства, поэтому отдельным направлением стоит сделать проведение эко-уроков в школах. Более 240 тыс. школьников, благодаря эко-урокам «Разделяй с нами», узнали о практике раздельного сбора отходов в 2017 году. Такая деятельность напрямую не принесет выгоды здесь и сейчас. Но ребята вырабатывают правильные эко-привычки и передают полученные знания своим семьям.

В чем же выгода?

Ответственное отношение к окружающей среде выгодно для бизнеса, так как позволяет экономить ресурсы, рекрутирует новых поклонников бренда и оказывает долгосрочное позитивное влияние на репутацию.

Кроме этого, в рамках реализации крупномасштабных социальных и экологических проектов государство, бизнес, некоммерческие организации и неравнодушные люди начинают мыслить в одном направлении, сохраняя в этом мире лучшее для будущих поколений. От такого сотрудничества выигрывают все.

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