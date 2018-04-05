Назначен руководитель Свердловского областного онкологического диспансера

Министр здравоохранения Андрей Цветков представил коллективу Свердловского областного онкологического диспансера нового руководителя — Владимира Елишева. Елишев окончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», работал по специальностям «онкология», «радиология», «радиотерапия», «организация здравоохранения и общественное питание». Работал в Тюменском государственном медицинском университете и был главным онкологом Тюменской области

В разные годы Владимир Геннадьевич отвечал за реализацию областной программы по модернизации радиотерапевтической службы Тюменского областного онкологического диспансера; за реализацию федеральной целевой программы по совершенствованию онкологической специализированной помощи в Тюменском областном онкологическом диспансере; за реализацию проекта по строительству нового областного онкологического диспансера.