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Назначен руководитель Свердловского областного онкологического диспансера
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Назначен руководитель Свердловского областного онкологического диспансера 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр здравоохранения Андрей Цветков представил коллективу Свердловского областного онкологического диспансера нового руководителя — Владимира Елишева. Елишев окончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», работал по специальностям «онкология», «радиология», «радиотерапия», «организация здравоохранения и общественное питание». Работал в Тюменском государственном медицинском университете и был главным онкологом Тюменской области.
В разные годы Владимир Геннадьевич отвечал за реализацию областной программы по модернизации радиотерапевтической службы Тюменского областного онкологического диспансера; за реализацию федеральной целевой программы по совершенствованию онкологической специализированной помощи в Тюменском областном онкологическом диспансере; за реализацию проекта по строительству нового областного онкологического диспансера.
Бывший главный врач диспансера Вячеслав Шаманский возглавит создаваемый Региональный центр мониторинга за онкологическими больными и их психологической поддержки.
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