Асфальт отремонтировали на пересечении Алтушки и улицы Декабристов

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Декабристов привели в порядок поврежденное асфальтовое покрытие. О проведении работ отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Яровенко.

«Сообщаем, что технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)