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Асфальт отремонтировали на пересечении Алтушки и улицы Декабристов
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Асфальт отремонтировали на пересечении Алтушки и улицы Декабристов 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Декабристов привели в порядок поврежденное асфальтовое покрытие. О проведении работ отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Яровенко.
«Сообщаем, что технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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