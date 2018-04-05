В Москве пройдёт открытая Stand Up конференция «Сети 4.0. Скорость изменений»

Москве , 13 апреля, сообщество полевых исследователей России представит первое событие серии «Поле 2018» — открытую Stand Up конференцию «

Сети 4.0. Скорость изменений

» в Точке кипения (Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2).

Эксперты российских исследовательских центров представят широкому кругу управленцев и профессионалов сферы медиа, digital и социальных сетей итоги сетевых исследований двух последних лет в формате «просто о сложном». В фокусе конференции — происходящие изменения в бизнесе, корпоративных и социальных структурах, наблюдения за номенклатурой.

Участники события смогут получить уникальную информацию:

актуальные тренды и намечающиеся тенденции социальных изменений;

отличия «реальных изменений» от «изображаемых»;

тонкости и сложности сетевых, цифровых исследований, существующих и перспективных технологических рынков.

На мероприятии выступят двое ведущих экспертов наших партнеров Московского центра урбанистики «Город»:

Галина Градосельская, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории прикладного сетевого анализа, приглашенный преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна, руководитель научно-учебной группы «Сетевые методы и модели в анализе текстовой информации» факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Алексей Расходчиков, к. c.н., АО «Мосинжпроект»; руководитель МЦУ «Город».

Среди других спикеров конференции эксперты и практики сетевого анализа, с многолетним исследовательским опытом.

Валентина Кускова, заместитель первого проректора НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией прикладного сетевого анализа, доцент департамента социологии факультета социальных наук, академический руководитель образовательной программы «Прикладная статистика с методами сетевого анализа», Член Ученого совета НИУ ВШЭ;

Фото © Полина Наседкина / Москва меняется

Мария Пильгун, доктор филологических наук, профессор;

Разработчики проекта: Международная лаборатория прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, Лаборатория методологии социальных исследований ИнСАП РАНХиГС.

Жители других городов смогут присоединиться к онлайн-трансляции конференции на YouTube. Для участия в мероприятии необходимо

пройти

регистрацию.

Фото обложки © Полина Наседкина / Москва меняется

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