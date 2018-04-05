В Москве пройдёт открытая Stand Up конференция «Сети 4.0. Скорость изменений» 

В Москве, 13 апреля, сообщество полевых исследователей России представит первое событие серии «Поле 2018» — открытую Stand Up конференцию «
Сети 4.0. Скорость изменений
» в Точке кипения (Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2).
Эксперты российских исследовательских центров представят широкому кругу управленцев и профессионалов сферы медиа, digital и социальных сетей итоги сетевых исследований двух последних лет в формате «просто о сложном». В фокусе конференции — происходящие изменения в бизнесе, корпоративных и социальных структурах, наблюдения за номенклатурой.
Участники события смогут получить уникальную информацию:
актуальные тренды и намечающиеся тенденции социальных изменений;
отличия «реальных изменений» от «изображаемых»;
тонкости и сложности сетевых, цифровых исследований, существующих и перспективных технологических рынков.
На мероприятии выступят двое ведущих экспертов наших партнеров Московского центра урбанистики «Город»:
Галина Градосельская, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории прикладного сетевого анализа, приглашенный преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна, руководитель научно-учебной группы «Сетевые методы и модели в анализе текстовой информации» факультета социальных наук НИУ ВШЭ;
Алексей Расходчиков, к. c.н., АО «Мосинжпроект»; руководитель МЦУ «Город».
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Среди других спикеров конференции эксперты и практики сетевого анализа, с многолетним исследовательским опытом.
Валентина Кускова, заместитель первого проректора НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией прикладного сетевого анализа, доцент департамента социологии факультета социальных наук, академический руководитель образовательной программы «Прикладная статистика с методами сетевого анализа», Член Ученого совета НИУ ВШЭ;
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Мария Пильгун, доктор филологических наук, профессор;
Елена Разумова, эксперт Департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при Правительстве РФ и другие.
Разработчики проекта: Международная лаборатория прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, Лаборатория методологии социальных исследований ИнСАП РАНХиГС.
Жители других городов смогут присоединиться к онлайн-трансляции конференции на YouTube. Для участия в мероприятии необходимо
пройти
регистрацию.
Фото обложки © Полина Наседкина / Москва меняется
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