Ярэнерго готово к прохождению паводкового периода

Во время весеннего снеготаяния и разлива рек возникает вероятность подтопления электросетевого оборудования и, соответственно, повышается угроза сбоев в его работе. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в этот период филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» реализуется комплекс противопаводковых мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение повреждений электросетевого оборудования.

В рамках реализации комплекса противопаводковых мероприятий специалисты «Ярэнерго» ведут постоянный мониторинг ситуации — следят за уровнем воды в реках и уровнем грунтовых вод, проводят регулярные осмотры энергообъектов, трансформаторных подстанций, питающих центров и линий электропередачи.

В зоне повышенного риска подтопления в Ярославской области находятся 150 энергообъектов — воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций. За ними осуществляется особый постоянный контроль со стороны специально созданной в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» паводковой комиссии. Также на контроле у комиссии 145 объектов, подтопление или угроза подтопления которых наблюдались за последние три года в паводковый период.

По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и регионального управления МЧС, продолжительность паводка в Ярославской области составит 24 дня — с 7 по 30 апреля, его максимальная интенсивность придется на период с 15 по 25 апреля. Снегозапас в этом году превышает климатическую норму в 1.5-2 раза, в связи с чем прогнозируется высокий риск подтопления населенных пунктов с низкой пропускной способностью и неисправностью дренажных систем, а также населенных пунктов, расположенных на пониженных участках местности.

В целях предотвращения возникновения нарушений электроснабжения среди оперативного персонала были проведены необходимые инструктажи по работе на объектах в зоне подтопления, тренировки, направленные на отработку действий сотрудников филиала в условиях нештатных ситуаций во время паводка.

Для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений филиалом полностью укомплектован аварийный резерв, проверена готовность спецтехники, подготовлены резервные источники электроснабжения и определены места их дислокации, налажено взаимодействие и оперативная связь с подразделениями МЧС , местными администрациями, гидрометеорологическими службами.

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» напоминает, жителям категорически запрещается приближаться к энергообьектам, оказавшимся в зоне затопления и подвергшимся воздействию паводка, предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании. В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва или провиса проводов, искрения, повреждения опор необходимо сообщить об этом по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Telegram и Viber. ​

Бизнес