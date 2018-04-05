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Переброска конвертопланов Osprey на американскую военную базу в Токио вызвала протест местных жителей
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Переброска конвертопланов Osprey на американскую военную базу в Токио вызвала протест местных жителей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 5 апреля /Синьхуа/ — Пять транспортных конвертопланов Osprey CV-22 в четверг в первой половине дня прибыли на американскую военно-воздушную базу Иокота, расположенную в черте Токио, и предположительно летом этого года официально станут на службу базы. Американские войска впервые разместили такие машины на своей базе, расположенной за пределами Окинавы.
Как сообщили японские СМИ, все пять конвертопланов вылетели из портового города Иокогама, куда ранее были доставлены морем.
До этого с размещенными на американской военной базе Футема транспортными конвертопланами Osprey MV-2 часто происходили инциденты, что вызвало протест со стороны жителей Окинавы. Нынешнее размещение транспортных конвертопланов Osprey CV-22 также вызвало недовольство местного населения. —0—
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