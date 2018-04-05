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Таинства исповеди и причастия состоялись в ЦСО «Лианозово»
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Таинства исповеди и причастия состоялись в ЦСО «Лианозово» 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В Великий Вторник, 3 апреля протоиерей Александр Смедюк, клирик храма Воздвижения Креста Господня на Алтуфьевском шоссе, с добровольцами посетил ЦСО «Лианозово», где все желающие собрались для таинства исповеди и причастия.
«Батюшка совершил для собравшихся таинства исповеди и причастия. В завершении встречи отец Александр рассказал присутствующим о предстоящих службах Страстной Седмицы, о том, как подготовится к празднику и о самом празднике Пасхи. Благословив всех присутствующих, батюшка объявил, что в Великую Субботу он приедет снова, чтобы совершить освящение пасхальных яиц и куличей», — говорится на сайте храма.
Напомним, адрес центра соцобслуживания «Лианозово»: ул. Новгородская, д. 32. (вт)
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