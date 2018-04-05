Лисовский призвал улучшить информационное обеспечение охраны земель

Неполноценное информационное обеспечение использования и охраны земельных ресурсов мешает эффективному государственному управлению ими, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский

«В ряде регионов отсутствуют достоверные сведения о земельных участках и границах зон с особыми условиями использования территорий, недостаточно эффективно устраняются противоречия в сведениях государственных реестров… Остаются актуальными вопросы создания полноценной нормативно-правовой базы мониторинга земель, повышения эффективности государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, завершения разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и другой градостроительной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства», — заявил сенатор в ходе «круглого стола» на площадке палаты регионов.

В числе требующих скорейшего решения проблем — отсутствие квалифицированных специалистов на местах и противоречивость некоторых законодательных норм. По мнению парламентария, требуют скорейшего обновления такие базовые документы, как законы «О землеустройстве» и «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

«Эффективность обеспечения продовольственной безопасности напрямую зависит от государственной политики использования земельного фонда, а значит, от реализации органами государственной власти и органами местного самоуправления своих полномочий в области использования и охраны земель, территориального планирования, предоставления и изъятия земельных участков, учёта объектов земельных отношений, государственного мониторинга земель», — уверен Сергей Лисовский.