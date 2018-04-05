Кадровики «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стали победителями всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс «Лучшая кадровая служба» ежегодно проводится среди кадровых служб как российских компаний, так и организаций и предприятий с иностранным участием всех сфер деятельности. В этом году пермские нефтедобытчики получили сразу два диплома: «Лучшая российская кадровая служба-2017» и «За активное внедрение инновационных методов кадровой службы», сообщает пресс-служба предприятия.

Ключевыми критериями при отборе фаворитов конкурса стал уровень профессиональной компетенции руководителей и специалистов службы, понимание концепции стратегии компании, правильное определение наиболее эффективных форм и методов управления, внедрение инновационных разработок в работе подразделения. Всего за победу боролись более 300 компаний

«Это высокая оценка работы нашей команды по реализации комплексной программы подготовки и развития персонала. Приятно, что в сфере инвестиций в людей пермские лукойловцы уверенно удерживают лидерские позиции среди самых крупных предприятий, представляющих различные отрасли российской экономики», — отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Оргкомитетом отмечен комплексный подход в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» к решению задач в области управления персоналом. В частности программа, предусматривающая внедрение самых передовых методик, таких как информационная система управления «Персонал. Личный кабинет работника», инновационное наставничество для молодых специалистов и включенных в управленческий резерв, реализация проекта по кросс-функциональной ротации, мероприятия по профориентации и работе с учебными заведениями, работа корпоративных систем дистанционного обучения и управления знаниями, а также переход на новую систему оценки персонала с помощью ИСУ «Персонал».