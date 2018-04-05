ОП РФ: Превышения ПДК на полигоне «Ядрово» нет

Ситуацию на мусорном полигоне «Ядрово» взяли под контроль власти Подмосковья . Полигон обзавелся системой очистки фильтрата, которая будет превращать его в технологическую воду. Участки полигона готовят к проведению дегазации.

«Из-за огромного количества поступавших звонков на горячую линию. 700 звонков поступило уже в первый день открытия горячей линии. Мы взяли лабораторию и выехали на место. Результаты анализа показали, что превышения по ПДК нет. Тогда скажите, чем травятся люди? Мы требуем, чтобы были начаты следственные действия» — заявила Дударева.