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ОП РФ: Превышения ПДК на полигоне «Ядрово» нет
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ОП РФ: Превышения ПДК на полигоне «Ядрово» нет 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ситуацию на мусорном полигоне «Ядрово» взяли под контроль власти Подмосковья. Полигон обзавелся системой очистки фильтрата, которая будет превращать его в технологическую воду. Участки полигона готовят к проведению дегазации.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева на пресс-конференции НСН рассказала об исследованиях полигона «Ядрова».
«Из-за огромного количества поступавших звонков на горячую линию. 700 звонков поступило уже в первый день открытия горячей линии. Мы взяли лабораторию и выехали на место. Результаты анализа показали, что превышения по ПДК нет. Тогда скажите, чем травятся люди? Мы требуем, чтобы были начаты следственные действия» — заявила Дударева.
Напомним, что за медицинской помощью в больницы Волоколамска обратились более 500 местных жителей, в том числе более 400 детей. Все они жалуются на плохое самочувствие из-за выбросов на «Ядрово».
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