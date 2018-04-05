Оруэлловская антиутопия Си Цзиньпина 

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика» Китайские власти заявили, что они запретили авиаперелеты более 7 млн человек, считающихся «ненадежными». Также вышел запрет на переезды на скоростных поездах почти 3 млн других человек, согласно докладу Государственного комитета по развитию и реформе.
Все это наводит на мысль об амбициозной попытке Пекина создать Социальную систему кредита к 2020 году, предназначенную для создания рейтинга каждого отдельного гражданина за счет оценки 1,4 млрд граждан и «награждения тех, кто заслуживает доверия», а также «наказания тех, кто совершает нарушения». Лю Ху, 43-летний журналист, который живет в китайской провинции Чунцин, заявил, что он был «ошарашен», когда узнал, что входит в эту систему и что он был заблокирован авиакомпаниями, когда пытался забронировать рейс в прошлом году. Лю входит в список «недобросовестных сотрудников», потому что он проиграл судебный процесс по обвинению в диффамации в 2015 году и суд призвал его выплатить штраф, который по-прежнему не выплачен, согласно судебному протоколу. «Никто не поставил меня в известность», — заявил Лю, который утверждает, что заплатил штраф. Как и другие 7 млн граждан, считающихся «недобросовестными» и попавшими в «черный список», Лю не может останавливаться в отелях, имеющих «звездный» рейтинг, покупать дом, отправляться в отпуск и даже отправлять свою девятилетнюю дочь в частную школу. А в прошлый понедельник китайские власти заявили, что они также будут стремиться заморозить активы тех, кто считается «недобросовестными гражданами». Бонусы за донорскую крови и волонтерскую работу
Поскольку национальная система находится в стадии реализации, десятки пилотных систем социального кредита уже опробованы местными органами власти на уровне провинций и городов. Например, Сучжоу, город в восточном Китае, использует систему рейтинга, где каждый резидент оценивается по шкале от 0 до 200 баллов — оценка каждого жителя города начинается с базового уровня в 100 пунктов. Можно получить бонусные баллы за участие в благотворительности и потерять очки в случае нарушения законов, правил и социальных норм. Согласно отчету местной полиции, опубликованному в 2016 году, один из жителей Сучжоу имел самый высокий рейтинг, набрав 134 балла за пожертвование более 1 л крови и 500 часов работы в качестве добровольца. В Сямыне, где развитие местной системы социальных кредитов началось еще в 2004 году, власти автоматически применяют сообщения для мобильных телефонах в отношении граждан, занесенных в черный список. «Человек, которого вы вызываете, признан недобросовестным гражданином» — такое сообщение вы получаете, если пытаетесь дозвониться до кого-то, имеющего низкий рейтинг. Может ли Китай объединить эти проекты для развития общества? Если китайским властям удастся объединить региональные экспериментальные проекты и огромные объемы данных к 2020 году, они смогут установить абсолютный социальный и политический контроль и «формировать поведение людей», отметила Саманта Хоффман, независимый консультант Министерства государственной безопасности Китая. "Если вы осознаете, что ваше поведение негативно или положительно повлияет на ваш рейтинг, и, следовательно, на вашу жизнь и жизнь ваших близких, скорее всего, вы скорректируете свое поведение и принятие решений", — сказала Хоффман. Вопрос в том, удастся ли китайским властям реализовать это, отметила Ван. "Министерство общественной безопасности управляет базами данных, региональные власти также используют свои базы данных. Трудно понять, как эти базы данных связаны друг с другом, как они структурированы и как они обновляются. На данный момент они обновлены, но не очень хорошо интегрированы, и интеграция будет сложной", — отметила Ван. Ху Найхонг, профессор финансов Шанхайского университета финансов и экономики, который помогает создавать национальную систему социального кредита, похоже, согласен. "Уже готов проект верхнего уровня, структура и ключевые документы, но остается еще много проблем, которые необходимо решить. Самая серьезная проблема заключается в том, что все виды платформ тщательно собирают данные, имея размытые юридические и концептуальные основы и границы", — сказал профессор на встрече в 2017 году в Чжэцзяне. Многие наблюдатели опасаются, что система социального кредита может нарушать права человека и, наряду с развивающейся системой наблюдений за гражданами страны, китайское правительство может иметь возможность применить систему в отношении своих граждан. «Китай характеризуется системой „управления по закону“, а не истинным верховенством закона», — заявила Эльза Кания, эксперт в Центре новой американской безопасности. "Этот закон можно использовать в качестве средства законного воздействия на тех, кого Компартия Китая воспринимает как угрозу. "В подобной среде такая система может быть использована в тех же целях". По словам экспертов, вопрос, на который еще надо будет ответить в ближайшие годы: где будет проходить граница между усовершенствованным обществом и полностью подконтрольным обществом.