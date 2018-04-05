В Кудымкаре в многоквартирном доме вода с потолка льётся на электрощит

Жители Кудымкара сообщили, что с таянием снега в их подъезде вода через протекающую крышу льётся прямо на электрощит. Стены вокруг него мокрые, причем в некоторых местах над щитом видны провода.

«Это происходит ежегодно весной и во время дождей. Крыша течёт, и вода капает прямо на электрощит в подъезде. Мы с соседями знаем, что сильно рискуем, ведь в любой момент может произойти замыкание. Каждый раз обращаемся в ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие», которое обслуживает дом, но там мер не предпринимают. А в этот раз коммунальщики придумали ноу-хау, в месте, где капает вода, приделали пластиковую бутылку», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» житель дома Тимур Чащин.

Речь идёт о многоквартирном пятиэтажном доме 50а на улице Лихачёва. Как стало известно, дом построен в 80-х годах, и в программу капремонта войдёт ещё не скоро. В подъезде делают только косметический ремонт, последний проводили около двух лет назад.

Так что пока жильцы вынуждены мириться с ежедневным риском, ведь обращения в УК не приносят результата.