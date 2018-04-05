Зюганов предложил Путину устранять нарастающий раскол

«Для сплоченности общества, о которой вы говорите в посланиях, нужно устранять раскол, который нарастает. Например, обеспечить детей войны, людей, которые поднимали страну», — сообщил лидер КПРФ, отметив, что на это имеются средства.

«Есть ресурсы от продажи нефти, газа, леса, каждый год мы продаем на 20 триллионов рублей, но в бюджете ни разу не было больше 8», — заявил Геннадий Зюганов.

Как сообщалось, руководитель организации «Дети войны» Николай Арефьев в марте отмечал, что фракция КПРФ 4 раза вносила законопроект о детях войны, и 4 раза его блокировала „Единая Россия“ . Кандидат от коммунистов на прошедших выборах Павел Грудинин говорил, что проект закона КПРФ о «детях войны», как и другие важные законопроекты, внесенные в феврале по его инициативе, необходимо срочно принять.

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