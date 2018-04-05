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Зюганов предложил Путину устранять нарастающий раскол
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Зюганов предложил Путину устранять нарастающий раскол 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Государственного совета РФ обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением направить в бюджет средства, которые зарабатываются на продаже российских ресурсов.
«Для сплоченности общества, о которой вы говорите в посланиях, нужно устранять раскол, который нарастает. Например, обеспечить детей войны, людей, которые поднимали страну», — сообщил лидер КПРФ, отметив, что на это имеются средства.
«Есть ресурсы от продажи нефти, газа, леса, каждый год мы продаем на 20 триллионов рублей, но в бюджете ни разу не было больше 8», — заявил Геннадий Зюганов.
Как сообщалось, руководитель организации «Дети войны» Николай Арефьев в марте отмечал, что фракция КПРФ 4 раза вносила законопроект о детях войны, и 4 раза его блокировала „Единая Россия“. Кандидат от коммунистов на прошедших выборах Павел Грудинин говорил, что проект закона КПРФ о «детях войны», как и другие важные законопроекты, внесенные в феврале по его инициативе, необходимо срочно принять.
Новости политики: Зюганов: КПРФ — единственная реальная оппозиция в стране
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