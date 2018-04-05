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Слуцкий: Совбез ООН должен оценить антироссийскую кампанию на основе «сказок» Мэй
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Слуцкий: Совбез ООН должен оценить антироссийскую кампанию на основе «сказок» Мэй 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет Безопасности ООН, который созывается в четверг по инициативе России, должен оценить развязанную против нашей страны кампанию, основанную на «сказках» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, уверен глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Считаю, что Совбез ООН, созываемый на этот раз по инициативе России, обязательно должен дать оценку развязанной антироссийской кампании лишь на основе «сказок» Терезы Мэй по «делу Скрипалей», — цитирует парламентария его пресс-служба.
Депутат также обратил внимание, что публикации в английских СМИ о том, что Лондон располагает информацией о местонахождении якобы секретной российской лаборатории, где производится газ, применённый при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, являются «грязным манипулированием общественным мнением».
«Не случайно, что публикации появились сразу после проведения специальной сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, а также после заявления руководства лаборатории в Портон-Дауне о том, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества», — отметил Слуцкий.
Заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери пройдёт в четверг после 22:00 по московскому времени, подтвердили в пресс-службе Объединённых Наций.
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