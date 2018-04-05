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Подписан План реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
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Подписан План реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
05 апреля 2018 года на заседании Правительства Российской Федерации премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании Плана реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
«Задача понятно какая — очистить рынок от поддельных товаров, — сказал глава Правительства, — Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям, которые такие товары покупают, особенно если это продукты питания». По словам Дмитрия Медведева, от подделок страдают и добросовестные компании. В связи с этим, необходимо совершенствовать законодательную базу, разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот таких промышленных товаров, скоординировать работу органов власти, а также наладить систему государственного мониторинга.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров, в свою очередь, отметил, что работа по реализации мероприятий Плана уже ведется.
«Совместно с коллегами из других ведомств в рамках деятельности профильной Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции мы уже ведем активную работу по реализации Плана в части внесения законодательных инициатив», — сообщил Министр.
Он отметил, что Правительством уже одобрены три законопроекта об оптимизации порядка уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых по уголовным делам и делам об административных правонарушениях. Теперь затраты на их хранение, транспортировку и уничтожение будут возлагаться непосредственно на нарушителя.
«Помимо этого, в рамках плана нам предстоит продолжить работу по созданию систем маркировки, прослеживаемости товаров от производителя до прилавка, проверке качества топлива, уничтожения оборудования для производства небезопасной продукции, внедрения современных механизмов сертификации продукции», — сказал Денис Мантуров.
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