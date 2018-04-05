В Салехарде священников наградили камилавками

В Канун Светлой Пасхи клирики храма Петра и Павла отец Тимофей (Степаненко) и отец Андрей (Бондарев) получили из рук архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая малиновые головные уборы — камилавки.

В православных епархиях ими с 1798 года награждают священнослужителей. Отец Андрей много ездил по отдалённым населённым пунктам Ямала, поэтому его награда — за миссионерскую деятельность. Отца Тимофея наградили за многолетнее служение в храме.

Кстати, если камилавка покрыта тканевой наметкой, то ее следует называть более знакомым мирянам словом — клобук, его носят монахи.

В иерархии церковных наград камилавка занимает вторую ступень. Следующая — наперсный крест, в просторечье называемый золотым.