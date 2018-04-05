Ещё
В Салехарде священников наградили камилавками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Салехарде священников наградили камилавками 

Красный Север 1 час назад
В Канун Светлой Пасхи клирики храма Петра и Павла отец Тимофей (Степаненко) и отец Андрей (Бондарев) получили из рук архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая малиновые головные уборы — камилавки.
В православных епархиях ими с 1798 года награждают священнослужителей. Отец Андрей много ездил по отдалённым населённым пунктам Ямала, поэтому его награда — за миссионерскую деятельность. Отца Тимофея наградили за многолетнее служение в храме.
Кстати, если камилавка покрыта тканевой наметкой, то ее следует называть более знакомым мирянам словом — клобук, его носят монахи.
В иерархии церковных наград камилавка занимает вторую ступень. Следующая — наперсный крест, в просторечье называемый золотым.
Красный Север: последние новости
Спасать больше некуда: салехардцы завалили волонтёров хвостатыми беспризорниками В Горнокнязевске впервые состоялся День оленевода В ноябрьском колледже на 3D-принтере печатают даже шоколад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге113
«Крым захватим танками»327
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи98
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством115
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение