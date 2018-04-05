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Запущенная в работу биокотельная в Якутии сэкономит 15% топливных расходов
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Запущенная в работу биокотельная в Якутии сэкономит 15% топливных расходов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запущенная в работу в Якутии биокотельная, работающая на древесных отходах, может на 15% снизить топливные расходы, сообщает респубиканское правительство.
"Об экономическом эффекте говорить пока рано. Котельная, можно сказать, находится в опытной эксплуатации. Тем не менее, проектом предусмотрено, что сокращение затрат на топливо должно составить порядка 15% в год", — отмечается в сообщении.
Биокотельная пока единственный теплообъект подобного рода в Якутии. Котельная построена в поселке Витим, основу экономики которого составляет деревообрабатывающая промышленность. Сегодня лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями, базирующимися в поселке, являются Витимский ЛПХ, ООО «Алмас», ООО «Витимская лесная компания», которые теперь являются главными поставщиками топлива для новой котельной.
Всего в поселке функционируют пять котельных. Основным видом топлива служит сырая нефть, на ее покупку и доставку идут значительные средства. Новая котельная общей мощностью 12 МВ способна обогреть почти треть поселка. Для работы одного котла требуется 5 кубометров древесной щепы в час. Котельная обеспечивает теплом 39 жилых домов, а также 6 социальных объектов, из них школа и детский сад.
right"Благодаря реализации данного проекта одновременно решаются два вопроса: вырабатывается тепловая энергия для отопления домов и горячей воды, а также происходит утилизация отходов", — отмечается в сообщении.
Энергосистема Якутии работает изолированно от единой энергосистемы РФ. Поставки света и тепла в такие труднодоступные районы страны обходятся ресурсоснабжающим организациям дороже в 5-6 раз. Необходимость завозить топливо (мазут, дизель, уголь) из других районов или регионов, а также эксплуатация оборудования в сложных климатических условиях сказываются на себестоимости электрической и тепловой энергии.
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