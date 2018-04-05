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В Нижегородской области женщина зарезала мужа, который заставлял её попрошайничать
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В Нижегородской области женщина зарезала мужа, который заставлял её попрошайничать 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comВ Нижегородской области женщина зарезала мужа, который заставлял её попрошайничатьКак сообщило следствие, 30 июля 2017 года днем в собственной квартире расположенной на ул. Патоличева в городе Дзержинске в ходе семейного скандала подсудимая зарезала собственного мужа, нанеся ему ножом смертельное ранение в грудь. Муж подсудимой от полученного ранения скончался не приходя в сознание.
Обвиняемая признала свою вину. Подсудимая рассказала следователям, что муж долгое время не работал и мало того, заставлял снабжать его алкоголем. Данная ситуация, по словам подсудимой, продолжалась целых 20 лет. Суд назначил преступнице наказание в виде 6 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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