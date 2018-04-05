В Нижегородской области женщина зарезала мужа, который заставлял её попрошайничать

фото pixabay.comВ Нижегородской области женщина зарезала мужа, который заставлял её попрошайничатьКак сообщило следствие, 30 июля 2017 года днем в собственной квартире расположенной на ул. Патоличева в городе Дзержинске в ходе семейного скандала подсудимая зарезала собственного мужа, нанеся ему ножом смертельное ранение в грудь. Муж подсудимой от полученного ранения скончался не приходя в сознание.

Обвиняемая признала свою вину. Подсудимая рассказала следователям, что муж долгое время не работал и мало того, заставлял снабжать его алкоголем. Данная ситуация, по словам подсудимой, продолжалась целых 20 лет. Суд назначил преступнице наказание в виде 6 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.