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В Севастополе начали взвешивать фуры
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В Севастополе начали взвешивать фуры 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 5 апреля в районе села Верхнесадовое и поворота на аэропорт Бельбек встроенные в дорогу весы начали фиксировать фуры на предмет перегруза. Как поясняют чиновники, на основе данных фото— и видео фиксации будут выписываться соответствующие штрафы в случае превышения разрешенной нагрузки.
«Оформлять официально — дешевле чем штрафы платить. Выдачей разрешений занимается Севавтодор. Системы (взвешивания) нацелена только на штрафование. Каждая машина, которая проезжает сверяется с данными — выдано ли разрешение. Динамика, сколько денег получит бюджет, будет видна через несколько месяцев», — сказал вице-губернатор Владимир Базаров.
В районе села Верхнесадовое сейчас ведется строительство федеральной трассы Таврида. На объекте задействовано порядка 120 единиц техники. Как рассказал начальник строительного управления компании-подрядчика Иван Казаков, с введением системы взвешивания фур, доставка инертных материалов подорожает в 1, 6 раз  «Мы надеемся, что стоимость материалов не измениться, но как рассказали нам в Балаклавском рудоуправлении стоимость доставки возрастет в 1,6-1,7 раза. Мы будем продумывать меры по организации склада хранения ближе. Но это не основная проблема генподрядчика», — признался он.
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