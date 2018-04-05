В Севастополе начали взвешивать фуры

С 5 апреля в районе села Верхнесадовое и поворота на аэропорт Бельбек встроенные в дорогу весы начали фиксировать фуры на предмет перегруза. Как поясняют чиновники, на основе данных фото— и видео фиксации будут выписываться соответствующие штрафы в случае превышения разрешенной нагрузки.

«Оформлять официально — дешевле чем штрафы платить. Выдачей разрешений занимается Севавтодор. Системы (взвешивания) нацелена только на штрафование. Каждая машина, которая проезжает сверяется с данными — выдано ли разрешение. Динамика, сколько денег получит бюджет, будет видна через несколько месяцев», — сказал вице-губернатор Владимир Базаров

В районе села Верхнесадовое сейчас ведется строительство федеральной трассы Таврида. На объекте задействовано порядка 120 единиц техники. Как рассказал начальник строительного управления компании-подрядчика Иван Казаков, с введением системы взвешивания фур, доставка инертных материалов подорожает в 1, 6 раз «Мы надеемся, что стоимость материалов не измениться, но как рассказали нам в Балаклавском рудоуправлении стоимость доставки возрастет в 1,6-1,7 раза. Мы будем продумывать меры по организации склада хранения ближе. Но это не основная проблема генподрядчика», — признался он.