Само растаяло — само высохнет. Как Воронеж справляется с долгожданной оттепелью

В Воронеже талые воды затапливают улицы частного сектора. Ливнёвки там зачастую не могут найти даже местные коммунальщики, ну, а жителям остаётся самостоятельно строить баррикады и бороться со стихией.