В Воронеже талые воды затапливают улицы частного сектора. Ливнёвки там зачастую не могут найти даже местные коммунальщики, ну, а жителям остаётся самостоятельно строить баррикады и бороться со стихией.
Плюсовая температура — не повод менять зимнюю резину на летнюю, считают воронежские автолюбители. Переобуваться, говорят, ещё рано — опасаются заморозков. Зато жители улицы Нагорной давно переобулись в резиновые сапоги. С собой на работу берут сменную обувь — иначе никак. Талые воды льются по проезжей части. Из-за сильного перепада рельефа, вода от мини-рынка «Клинический» течёт к домам Нагорной. Сюда же поток движется с верхних улиц — Беговой, Абызова и 303 Стрелковой Дивизии. — Мы непосредственно были с Валентиной Дмитриевной в управе. Вы знаете, как с нами разговаривали? А почему вы не приходите, не говорите? Мы с осени говорим! В доме сыро. Вот, рядом соседи, весь фундамент сырой. В гараже то же самое — вода. Весь асфальт отслоился. Всё вот вода, канализационные люки полны воды, — рассказала жительница дома №43 по улице Нагорной Ольга Коробкина. Чиновники говорят здесь когда-то была ливневка, но сейчас чинить старую — не время, а новая обойдётся слишком дорого — участок этот с очень непростым рельефом. В мэрии собственникам советуют самостоятельно отводить воду от своих домов. Ответ Управы Коминтерновского района на обращения жителей: — В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий работы по восстановлению ливневого стока выполнить не представляется возможным. Исходя из статьи 201 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, данные обязанности связываются с необходимостью несения расходов по поддержанию имущества в надлежащем состоянии. Тем не менее, в управе планируют весной-летом выровнять тут дорожное покрытие, чтобы вода не скапливалась. И если здесь образовалась речка, то в Новоусманском районе — целое море. Там талыми водами подтопило 30 приусадебных участков. На улицах почти никого — в такое наводнение дом решаются покинуть самые смелые. — В прошлом или позапрошлом году у нас, вообще, через Ростовскую прямо текло трассу. Было вообще заполнено всё. Люди из дома на лодках выплывали. Потому что по Ростовской трассе нет дренажа. Там в прошлом или позапрошлом году предупреждали. Но никто, короче, на это не отреагировал. Проложили там трубу 120, маленькую. Ну, естественно, с таким потоком она не справляется. Вот, стоят три пожарки каждый день, качают, а толку никакого нет, вода-то она прибывает, — пояснил житель улицы Каштановой Александр Мизин. Ещё большего потепления воронежцы ожидают со страхом. Говорят, если за несколько по-настоящему весенних дней город уже утонул, то в ближайшие дни из дома лучше не выходить. Юлия Родионова, Павел Редькин