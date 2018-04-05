В Ростове очищают Темерник

Правительство Ростовской области продолжает держать на контроле вопросы реабилитации реки Темерник, а также обустройства прибрежной территории и превращения ее в зону отдыха. В частности, накануне под руководством заместителя донского губернатора Виктора Гончарова состоялось совещание, посвященное данной проблематике. На него пригласили собственников земельных участков из водоохранной зоны реки.

В 2017 году в правительстве региона утвердили «дорожную карту», которая рассчитана на пять лет.

«В этом году уже проведено комплексное обследование реки и прибрежных территорий, составлена геоинформационная карта, ведется постоянный мониторинг и ликвидация источников загрязнения реки, обустраиваются и облагораживаются берега», — отметил Виктор Гончаров. Также в ходе совещания поднимался вопрос промывки и подпитки русла реки через систему гидросооружений. Председателя Правления НКО «Парк Темерник» Николай Бритвин предложил создать фонд по управлению всей программой реабилитации Темерника. Он считает, что это позволит сосредоточить в одних руках разрозненные полномочия.

К текущему году было расчищено 7 км русла, извлечено более 400 тыс. тонн донных накоплений, созданы три быстротока, на протяжении 350 метров береговые откосы укреплены каменной кладкой. В прибережной полосе Темерника высажены более тысячи акаций.