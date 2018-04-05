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В Саратове развернулись ежедневные дачные ярмарки
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В Саратове развернулись ежедневные дачные ярмарки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове открыт дачный сезон ярмарок. Согласно документу, утвержденному главой города, в областном центре официально разрешили торговать саженцами и продукцией для дачников. В областном центре будет работать 31 дачная ярмарка.
В подписанном главой города Михаилом Исаевым постановлении указано, что места предоставляются желающим бесплатно силами местных администраций. Причем, не стихийно, а в соответствии со специальной схемой. — Продажа саженцев, рассады, цветочной, плодово-ягодной и овощной продукции будет проводиться ежедневно — уточнили чиновники.
Продлится торговля до 31 октября. Время работы — с 8:00 до 18:00.
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