Волгоградская исправительная колония сошьет форму для казаков

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСИН, пять контрактов на пошив обмундирования для Усть-Медведицкого, Волгоградского, Волжского, Хоперского окружных казачьих обществ Войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское» и второго Донского казачьего округа были заключены учреждением при поддержке областного комитета по делам национальностей и казачества.

Исправительной колонией было изготовлено 60 экземпляров формы для утверждения эталон-образцов. В настоящее время в учреждении уже отшивают одежду для казаков.