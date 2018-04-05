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Волгоградская исправительная колония сошьет форму для казаков
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Волгоградская исправительная колония сошьет форму для казаков 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Исправительная колония №26 Волгоградской области изготовит военную форменную одежду для казаков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСИН, пять контрактов на пошив обмундирования для Усть-Медведицкого, Волгоградского, Волжского, Хоперского окружных казачьих обществ Войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское» и второго Донского казачьего округа были заключены учреждением при поддержке областного комитета по делам национальностей и казачества.
Исправительной колонией было изготовлено 60 экземпляров формы для утверждения эталон-образцов. В настоящее время в учреждении уже отшивают одежду для казаков.
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