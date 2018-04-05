Уникальный мурманский океанариум оказался на грани банкротства

— Что станет с тюленями, если банкротство состоится, неизвестно, — говорит Ирина Коротыш, директор океанариума. — Выпускать их в естественную среду обитания — все равно что убить, потому что в естественной среде они выжить не смогут.

Океанариум ведет свою историю еще с советских времен. В 1984 году на базе Мурманского морского биологического института в поселке Дальние Зеленцы была создана лаборатория мор-ских млекопитающих, которая изучала возможности обучения дельфинов и тюленей для помощи людям в мирное и военное время. Накопленный опыт в дрессировке стало возможным использовать в цирковых представлениях. В декабре 1991 года было зарегистрировано ЗАО «Мурманский Океанариум», учредителями и акционерами которого стали 20 предприятий города.

Первое выступление дрессированных тюленей состоялось 12 июля 1992 года на открытом комплексе в Семеновском озере. В 1995 году началось строительство закрытого океанариума, а 4 октября 1996 года, на 80-летие Мурманска , он принял первых посетителей. Помимо цирковых представлений океанариум стал экспериментальной базой для ученых-биологов. Тренеры проводят множество исследований по физиологии тюленей и их способности выполнять различные задания.

В среднем каждый месяц обитателям океанариума требуется около тонны рыбы, не считая необходимости еженедельно менять воду в бассейне для животных и оплачивать коммунальные платежи. Весной расходы на корм растут — сейчас тюленям необходимо от 1300 до 1400 килограммов рыбы ежемесячно. По словам директора, океанариум не в состоянии справиться со всеми текущими расходами. Критически тяжелым стал 2017 год, когда поток посетителей существенно снизился. Одно посещение для взрослого человека стоит 500 рублей — цены не меняются с 2014 года. За месяц океанариум посещают около 800-850 человек с учетом школьных групп. Многодетным семьям предоставляется 50-процентная скидка. Предприятие никогда не было прибыльным — его доходы были равны расходам только в 2014 году, в остальное время океанариум работает с убытками. На данный момент, чтобы решить все финансовые проблемы, океанариуму требуется два миллиона рублей.

— Очень переживают наши сотрудники, которым в случае банкротства предстоит искать работу, — продолжает директор океанариума. — Но зарплату они получают регулярно, без задержек. По мере поступления выручки рассчитываемся и с по-ставщиками. Надеюсь, что нам удастся решить проблему.

Сейчас к ситуации подключилась администрация города: проблемы океанариума обсуждались на недавней встрече его руководства с главой Мурман-ска Дмитрием Филипповым и руководителями нескольких рыбопромышленных компаний. Удалось договориться о том, что рыбаки будут поставлять океанариуму рыбу и кальмаров по мере необходимости в качестве спонсорской помощи.

— Океанариум — визитная карточка нашего города, площадка для досуга горожан и гостей города. И это единственный в мире аквариальный комплекс по изучению арктических тюленей за Полярным кругом, — отметил Дмитрий Филиппов. — Нельзя допустить, чтобы он прекратил существование.

Как отметили в областной налоговой инспекции , процедура банкротства далеко не всегда означает прекращение работы предприятия. Это длительный процесс, который может привести к его финансовому оздоровлению. Дата первого судебного заседания по делу о банкротстве океанариума назначена на 16 апреля.

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