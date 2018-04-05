В Москве прокуратура защитила трудовые права экс‑сотрудников строительной компании

Савеловская прокуратура провела проверку по обращению троих бывших работников «Евро-Азиатской строительной корпорации „Евраскон“ о невыплате заработной платы и возбудила дело об административном нарушении, сообщается на сайте прокуратуры региона.

»Общая сумма задолженности бывшим работникам превысила 160 тысяч рублей. В нарушение трудового законодательства при увольнении организация не произвела с ними окончательный расчет. Денежная компенсация за задержку заработной платы им также не начислялась», — говорится в сообщении.

Рассмотрев материалы дела, прокурор привлек генерального директора компании к административной ответственности.

«По результатам проверки Савеловский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица и генерального директора ООО «Евро-Азиатская строительная корпорация „Евраскон“ дела об административном правонарушении, предусмотренном части 6 статьи 5.27 КоАП РФ », — сообщается на сайте.